FC Porto está nos quartos de final da FIBA Europe Cup pela primeira vez

Passagem inédita depois de os azuis e brancos baterem o Craiova da Roménia no Dragão e os franceses do Cholet superarem o Chemnitz da Alemanha, na quarta jornada do grupo I.

O FC Porto apurou-se esta terça-feira para os quartos de final da FIBA Europe Cup pela primeira vez na história, depois de bater o Craiova, por 90-64, na quarta jornada da segunda fase.

Os dragões mantêm-se cem por cento vitoriosos no grupo I, tendo ainda beneficiado de uma "ajuda" do Cholet, que, em França, superou os alemães do Chemnitz, por 77-75, com um triplo apenas a 2,5 segundos do fim.

É a segunda vez que uma equipa portuguesa atinge a fase a eliminar desta prova, a seguir ao Sporting, que, em 2021/22, jogou os "quartos" contra o Bahcesehir da Turquia.

Na receção aos romenos, o técnico Fernando Sá contou com os reforços Jay Threatt e Marvin Clark, fazendo ainda regressar Teyvon Myers (não jogou em Guimarães), mas, mais uma vez, a chave passou por Max Landis, autor de 29 pontos, 18 deles no terceiro quarto.