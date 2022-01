FC Porto está de regresso ao mercado e contrata novo poste

Dragões têm feitos alguns ajustes na equipa

Apostado em vencer as provas nacionais, agora que está resolvido o diferendo com a federação, o FC Porto voltou ao mercado pelo poste Markus Loncar, de 25 anos e 2,13 metros.

O bósnio, que tem também cidadania croata, começou a época na Polónia, primeiro no Enea Astoria e depois no BM Slam Stal, desvinculando-se destes há uma semana. Portugal é o quarto país para Loncar, que já publicou imagens do novo destino nas redes sociais.

No Dragão, a chegada do bósnio coloca Mus Barro na porta da saída, podendo o senegalês, que tem realizado uma temporada discreta, vir a ser emprestado a algum emblema da Liga como aconteceu com Danjel Purifoy, cedido pelos os azuis e brancos ao Vitória de Guimarães.