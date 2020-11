FC Porto-Esgueira antecipado para esta sexta-feira: eis todas as alterações na 7.ª ronda da Liga Placard

FC Porto jogou na quarta-feira no Barreiro e, esta sexta-feira, recebe o Esgueira no Dragão

Calendário teve ajustes devido ao Estado de Emergência e recolher obrigatório a partir das 13h00 nos próximos dois fins de semana nos concelhos de elevado risco

A sétima jornada da Liga Placard está a ser alvo de alterações, no seguimento do comunicado conjunto das federações desportivas com modalidades de pavilhão, aceitando mexer na calendarização para se adequarem ao Estado de Emergência em vigor e consequente recolher obrigatório a partir das 13h00 nos próximos dois fins de semana nos concelhos considerados de elevado risco.

Assim, a ronda vai abrir com um FC Porto-Esgueira, que seria no sábado (21h00) e foi antecipado para esta sexta-feira para as 20h30, no Dragão Arena.

Depois, no sábado, haverá três duelos pela manhã: V. Guimarães-Oliveirense (11h00), Barreirense-Sporting (11h00) e Imortal-Maia Basket (11h45). O Lusitânia-Benfica (19h00) joga-se conforme a data inicial, enquanto o confronto entre Ovarense e CAB Madeira passa para 8 de dezembro (16h00).

O jogo entre Académica e Galitos do Barreiro está marcado para as 21h00, mas ainda pode ser remarcado.

Esta ronda antecede a pausa para as seleções nacionais, com Portugal a disputar mais uma "janela" da pré-qualificação para o Mundial de 2023, em formato de "bolha" em Matosinhos (jogos com Chipre a 26 e com a Albânia a 28). A Liga regressa depois a 5 de dezembro.