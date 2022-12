FC Porto encerra primeira volta da Liga com triunfo suado em Esgueira

Aveirenses ofereceram réplica aos dragões até ao fim, em jogo em atraso da oitava ronda.

O FC Porto fechou este domingo a primeira volta da Liga Betclic com uma vitória frente ao Esgueira, numa partida em atraso da oitava jornada.

Já apurados para a Taça Hugo dos Santos, com encontro marcado com o Sporting, os dragões subiram ao segundo lugar, mas foram colocados sob pressão na visita ao Caldeirão Verde, só garantindo o triunfo por 83-87 no cair do pano, com os lances-livres de Teyvon Myers.

Max Landis foi o melhor marcador dos portistas, com 18 pontos, contribuindo para evitar surpresas.

Pelos aveirenses, conduzidos pelo promissor Miguel Monteiro (oito assistências), destacou-se o quarteto de estrangeiros, com Ryan Ogden à cabeça (22 pontos e 11 ressaltos). Alexander Kappos fez 21, Trevon Evans 17 e Thomas Laerke 16.