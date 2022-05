FC Porto e Sporting estão nas meias-finais da Liga e voltam a cruzar-se

FC Porto e Sporting voltam a cruzar-se esta temporada, nas meias-finais do play-off

Reedição da final da época passada, decidida numa negra polémica

FC Porto e Sporting apuraram-se este domingo para as meias-finais da Liga Betclic, defrontando-se por um lugar na final, a partir de 22. Esta série, que reedita a final do play-off de 2020/21, é à melhor de cinco, tendo como restantes datas 24, 26, 28 e 31 deste mês.

Nos quartos de final, dragões e leões eliminaram Imortal e Lusitânia em dois encontros, respetivamente. Em Albufeira, os portistas bateram o adversário algarvio por 63-83, tendo como MVP Jonathan Arledge (23 pontos e quatro ressaltos).

Nos Açores, com um pouco mais dificuldade, o emblema de Alvalade ganhou por 78-90, prosseguindo a defesa do título que conquistou na temporada passada na negra. Travante Williams foi o melhor marcador com 23 pontos e o mais valioso António Monteiro (18 pontos e 10 ressaltos).

Na outra meia-final já está o Benfica, que afastou o Póvoa e espera pela negra entre Oliveirense e CAB Madeira, marcada para terça-feira. Nesta série os desafios das "meias" jogam-se a 21, 23, 25, 27 e 30.