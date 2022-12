FC Porto domina Ovarense na 11.ª jornada da Liga Betclic

Fernando Sá, treinador do FC Porto

Dragão encerra a primeira volta do campeonato este domingo uma deslocação a Esgueira (17h00), partida em atraso da oitava ronda

O FC Porto impôs-se este sábado à Ovarense, por 91-63, na 11.ª jornada da Liga Betclic, a que marca o fim da primeira volta do campeonato.

Tanto os portistas, como vareiros já estão apurados para a Taça Hugo dos Santos (14 e 15 de janeiro de 2023), antecipando-se mais equilíbrio no Dragão. No entanto, os azuis e brancos dominaram desde a primeira hora (parcial 28-9), chegando cedo a um avanço considerável que lhes permitir gerir e até entrar mal no derradeiro quarto (1-10).

Teyvon Myers, com 16 pontos e seis assistências, foi o MVP do desafio.

Este domingo, os homens de Fernando Sá acertam calendário em Esgueira (17h00), encontro em atraso da oitava ronda.