FC Porto dá a volta ao Benfica e torna-se líder isolado da Liga Betclic

Os dragões viraram uma desvantagem de 18 pontos frente ao Benfica

O FC Porto venceu o Benfida, por 92-89, em em jogo da sétima jornada da segunda fase da Liga Betlic, que decorreu este sábado no Dragão Arena.

Com este resultado, os dragões, que viraram uma desvantagem de 18 pontos, assumem a liderança isolada do Grupo A, com 53 pontos, mais um que Benfica e Sporting.

Jogo na Dragão Arena, no Porto.

FC Porto - Benfica, 92-89.

Ao intervalo: 44-58.

Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Luís Lopes e Vicente Jardim, as equipas alinharam e marcaram:

- FC Porto (92): Miguel Maria Cardoso (9), Max Landis (22), Marvin Clark (13), Brian Conklin (18) e Michael Finke (4). Jogaram ainda Vladyslav Voytso, Keven Gomes (7), Teyvon Myers (17), Francisco Amarante (2) e João Guerreiro.

Treinador: Fernando Sá.

- Benfica (89): Aaron Broussard (15), João "Betinho" Gomes (21), Toney Douglas (14), Terrell Carter (12) e James Ellisor (5). Jogaram ainda José Silva (5), José Barbosa (4), Diogo Gameiro (9) e Maik Zirbes (4).

Treinador: Norberto Alves.

Marcha do marcador: 22-38 (primeiro período), 44-58 (intervalo), 71-77 (terceiro período) e 92-89 (resultado final).