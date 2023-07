FC Porto confirma quarto reforço e é um regresso a casa

Redação com Lusa

Extremo Nuno Sá regressa ao basquetebol do FC Porto oriundo do CAB Madeira.

O extremo Nuno Sá abandonou o CAB Madeira para voltar à equipa de basquetebol do FC Porto, comunicaram esta quinta-feira os dragões, que somam agora quarto reforços para 2023/24, depois de Phil Fayne, Anthony Barber e Cleveland Melvin.

"Fiquei muito contente com o contacto do FC Porto. Já tinha representado este clube nos escalões de formação e estou muito entusiasmado por regressar, agora como sénior. Já conheço alguns jogadores, sei que o grupo é bom e estou ansioso pelo início da época", disse o jogador, em declarações ao sítio oficial dos "azuis e brancos" na Internet.

Nuno Sá, de 26 anos, evoluiu nos escalões de formação do FC Porto (2013-2016), antes de ter somado experiências nos italianos do Teramo e do Foligno e, a nível nacional, em Illiabum, Ovarense e CAB Madeira, clube ao qual esteve vinculado durante três épocas.

"Sou um jogador que deixa tudo em campo, gosto de ganhar e sou muito competitivo. Os meus objetivos pessoais andam de mãos dadas com os do clube: ganhar títulos. A época passada, em termos de números, foi sem dúvida a melhor da minha carreira. Em termos coletivos, foi uma temporada difícil, porque os objetivos não foram alcançados", admitiu o extremo internacional português, que teve médias de 14,4 pontos e 6,2 ressaltos em 32 desafios pelos insulares, que desceram ao escalão secundário do basquetebol nacional.