FC Porto com triunfo largo sobre o CAB Madeira

Dragões confirmaram segundo lugar da fase regular, quando lhes faltam dois jogos

Na 25.ª jornada da Liga Placard, o FC Porto derrotou este sábado, no Dragão Arena, o CAB Madeira por 99-72, confirmando que vai terminar a fase regular em segundo lugar (45 pontos), quando lhe restam dois jogos (um amanhã, de atraso da 16.ª ronda frente ao Barreirense; e outro no dia 17 contra o Imortal).

No arranque da partida, os dragões ainda tinham chances matemáticas de chegar ao primeiro lugar da primeira etapa do campeonato, mas o triunfo do Sporting em Ovar retirou-lhes todas as chances.

Além disso, a derrota vareira confirmou a presença dos madeirenses no play-off, podendo voltar a cruzar-se com os azuis e brancos, caso mantenham o sétimo lugar.

Sem quatro atletas devido a confinamento, os insulares apresentaram-se no Dragão com apenas oito atletas, fazendo-se as diferenças sentir desde cedo.

Com oito pontos, 10 ressaltos e cinco assistências, Miguel Queiroz foi o melhor elemento dos da casa. O MVP da partida foi Justin Gray (23 pontos, oito ressaltos e quatro roubos).