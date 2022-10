FC Porto chegou tarde e não foi a tempo na FIBA Europe Cup

Equipa de Fernando Sá começou a perder 20-1 (!) e não mais foi capaz de dar a volta na Estónia, ao Parnu.

Na primeira jornada do Grupo C da FIBA Europe Cup, o FC Porto entrou de forma desastrada, o que impediu a equipa de mudar o rumo do jogo e sair da Estónia com uma vitória.

Com 21-1 (!) aos seis minutos - e esse ponto havia sido marcado de lance livre, tal como o 20-2 - , os azuis e brancos deram desde logo um grande avanço ao Parnu, que acabou por vencer, esta quarta-feira., por 95-83, com uma percentagem incrível da linha de três pontos: 16 em 29, o que dá 55,2%.

Os homens de Fernando Sá voltam a jogar para a FIBA Europe Cup na terça-feira, no Dragão Arena, com o Friburgo, da Suíça.