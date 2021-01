FC Porto, Benfica e Sporting com triunfos largos na 14.ª jornada da Liga

Arranque da segunda volta do campeonato

Na abertura da segunda volta da Liga Placard, FC Porto, Benfica e Sporting obtiveram sexta-feira triunfos contundentes, passando os dois primeiros a fasquia dos 100 pontos e ficando os leões a um ponto da centena.

Os dragões bateram a Académica de Coimbra por 101-65, num duelo em que somaram 18 triplos. A longa distância também esteve afinada na Luz (20 lançamentos de três), de tal forma que os encarnados superaram o CAB Madeira, por 104-67.

Os de Alvalade não deram chances ao Galitos do Barreiro (99-61), numa partida em que começaram com um parcial de 32-5.

A equipa de Luís Magalhães lidera a classificação de forma isolada, com 14 vitórias no mesmo número de jogos, seguida do FC Porto (13 vitórias) e do Benfica (11).

Nos outros encontros da jornada, o Imortal foi bem sucedido nos Açores (62-76). O Barreirense esteve perto de arrecadar o segundo triuno no campeonato, mas cedeu diante o Vitória de Guimarães no prolongamento (84-89).

No dérbi aveirense, a Oliveirense levou a melhor sobre a Ovarense (97-77), num jogo em que os vareiros apresentaram os reforços Jeff Early Jr. e Marcus Lovett, mas não contaram com Pedro Nuno no banco pelo técnico se encontrar em isolamento profilático.