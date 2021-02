FC Porto bate Sporting e conquista pela quarta vez a Taça Hugo dos Santos

Jogadores do FC Porto e do Sporting CP em ação durante a final da 12.ª edição da Taça Hugo dos Santos em basquetebol, disputada no Pavilhão Multiusos de Sines, 07 de fevereiro de 2021. TIAGO CANHOTO/LUSA

Final de Sines foi emocionante, com os dragões a recuperarem até aos últimos minutos de uma má entrada em jogo

O FC Porto conquistou pela quarta vez a Taça Hugo dos Santos, batendo o Sporting, por 72-68, numa final emocionante disputada em Sines.

Os dragões entraram muito mal no jogo e perdiam por 9-23 no final do primeiro quarto e por 29-39 ao intervalo, só tendo passado para a frente a meio do terceiro período, fase em que o Sporting reagiu e voltou a obter uma vantagem de 10 pontos.

O último quarto foi emocionante, com o jogo empatado a 65-65 a 1m13s do fim. Um triplo e dois lances livres de Pedro Pinto colocaram os portistas na frente e garantiram a conquista do troféu, que a equipa de Moncho López erguera pela última vez em 2016.

Foi a primeira vez que o FC Porto bateu o Sporting esta temporada, tendo Eic Anderson Jr. sido eleito MVP, ao conseguir um duplo-duplo de 18 pontos e 10 ressaltos.

Os portistas sucedem à Oliveirense como vencedores do troféu que substituiu a Taça da Liga e que já foi ganho seis vezes pelo Benfica.

Taça Hugo dos Santos

PALMARÉS

2010 FC Porto

2011 FC Porto

2012 Benfica

2013 Benfica

2014 Benfica

2015 Benfica

2016 FC Porto

2017 Benfica

2018 Benfica

2019 Oliveirense

2020 Oliveirense

2021 FC Porto