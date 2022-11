FC Porto bate Parnu Sadam na quarta ronda da FIBA Europe Cup

Dragões continuam com chances de apuramento para a fase seguinte.

O FC Porto obteve esta quarta-feira a segunda vitória na fase de grupos da FIBA Europe Cup. Na quarta jornada do grupo C, os dragões ultrapassaram o Parnu Sadam, por 87-64, mantendo as aspirações de passar à fase seguinte.

Na próxima ronda europeia, a 23 de novembro, os portistas visitam o Friburgo da Suíça.

Antes da pausa para as seleções nacionais, a formação de Fernando Sá tem clássico frente ao Benfica, em atraso da terceira jornada da Liga Betclic (sábado, 15h00).