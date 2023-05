Dragões estão mais próximos das meias-finais

Com uma das melhores exibições ofensivas da temporada, o FC Porto abriu o play-off da Liga Betclic, a ganhar ao Vitória de Guimarães, por 119-82, podendo apurar-se para as meias-finais no domingo, quando se deslocar à Cidade-Berço.

Vindo do banco, Miguel Queiroz abriu o livro, também para um dos melhores desempenhos da temporada, terminando como mais valioso, com 21 pontos, sete ressaltos e quatro assistências.