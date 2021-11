FC Porto apresenta Paul Jorgensen: "Faço o que for preciso para ajudar a equipa a ganhar"

Norte-americano está de regresso a Portugal para colmatar a baixa de Max Landis

Tal como O JOGO adiantou, o norte-americano Paul Jorgensen, de 25 anos e 1,88 metros, foi oficializado como reforço do FC Porto, chegando para colmatar a ausência de Max Landis, que se lesionou recentemente.

"O FC Porto precisava de alguém para preencher o lugar do Max Landis, por isso vou tentar fazer o melhor que puder para ajudar a equipa. Na época passada defrontei o FC Porto seis vezes e é obviamente um grande clube, um clube histórico. A equipa de basquetebol é a melhor em Portugal e está a crescer nas competições europeias", disse aos meios do clube o base, que, em 2020/21, jogou em Portugal, ao serviço do CAB Madeira.

Jorgensen prometeu fazer "o que for preciso para ajudar a equipa a ganhar". "Todos me receberam de braços abertos e estou muito entusiasmado por estar aqui e vestir esta camisola", completou.

Já o técnico Moncho López deu mais detalhes sobre esta contratação. "Connosco jogará na posição 2 e queremos que contribua com o seu lançamento exterior e com a sua habilidade para jogar pick and roll. Vamos ver se também tem a intensidade defensiva do Max Landis, que é um jogador completíssimo e impossível de substituir", contou o espanhol, desejando que Landis recupere "o quanto antes".

Ainda sobre o reforço, o treinador azul e branco realça: "Ele conhece o campeonato português, fez seis jogos contra nós na época passada e há uma filosofia que ele identifica. Além disto, o primeiro treinador dele enquanto profissional foi um ex-atleta meu, mas o mais importante é que ele vem em forma. Chegou em muito boa forma e está a adaptar-se rapidamente".