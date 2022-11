FC Porto aplica primeira derrota ao Sporting

O FC Porto venceu este sábado o Sporting, na nona jornada da Liga Betclic. Os dragões ganharam por 91-89, aplicando a primeira derrota aos leões.

Num clássico bastante emotivo, com várias igualdades e alternâncias no marcador, os portistas ainda correram riscos, já que tinham uma vantagem de nove pontos a 3m53s do fim, após parcial de 13-0, mas consentiram uma aproximação perigosa a acabar.

No cair do pano, a tentativa de triplo de Marcus LoVett e a insistência de DJ Fenner não caíram, confirmando-se o triunfo azul e branco.

Michael Finke, com 25 pontos e cinco ressaltos, foi o MVP da partida. Na ausência de Travante Williams, o Sporting teve LoVett como melhor elemento (29 pontos).