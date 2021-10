FC Porto aplica primeira derrota ao Benfica no campeonato

Sexta jornada da Liga Betclic

O FC Porto bateu este domingo o Benfica, por 81-71, no clássico que marcou a sexta jornada da Liga Betclic. Ao fim de cinco jogos, foi a primeira derrota dos encarnados no campeonato, enquanto os dragões têm cinco triunfos e uma falta de comparência.

A fechar um ciclo de três jogos em cinco dias, os dragões foram quase sempre superiores, começando a construir o triunfo com uma grande intensidade defensiva, que levou o adversário a esgotar tempo de ataque sem sucesso e a cometer turnovers.

Os encarnados tiveram uma ligeira recuperação no segundo quarto (24-25), mas sofreram em seguida um parcial de 14-0, permitindo aos portistas ir para o intervalo a vencer por 38-26.

No terceiro quarto, sucederam-se as idas à linha de lance-livre, prejudicando o espetáculo, mas nesse aspeto as águias também não souberam aproveitar (16 em 26).

Brad Tinsley (12 pontos e nove assistências) e Miguel Queiroz (21 pontos e 11 ressalyos) foram conduzindo os destinos dos azuis e brancos, que chegaram a liderar por 19 pontos.

Em dia não para Aaron Broussard e Betinho Gomes, Norberto Alves lançou José Silva, que ajudou a encurtar. José Barbosa e Arnette Hallman ainda baixaram a diferença para as unidades, mas Rashard Odomes (11 pontos) e Jonathan Arledge (18) mantiveram os anfitriões a salvo.