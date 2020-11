FC Porto aplica primeira derrota ao Benfica na Liga Placard

Clássico da sexta jornada do campeonato

O FC Porto prolongou este sábado a invencibilidade na Liga Placar, vencendo o clássico contra o Benfica, por 79-88, numa partida referente à sexta jornada.

Os dragões somam quatro vitórias no mesmo número de encontros, enquanto os encarnados, que têm mais um jogo, sofreram a primeira derrota no campeonato.

No primeiro clássico da temporada para o campeonato, o FC Porto, que já dispôs de Pedro Pinto, Miguel Queiroz e Diogo Runge, continuando a faltar João Soares, teve uma entrada fulgurante no encontro, com Max Landis desde cedo em destaque, ao passo que o Benfica esteve desastrado e pouco concretizou (27 por cento de eficácia em 10 minutos).

A recuperação dos encarnados deu-se no quarto seguinte, sobretudo na reta final deste, graças a um parcial de 16-4 que deixou tudo em aberto para a segunda parte.

Três triplos consecutivos na fase inicial do terceiro quarto colocaram as águias na frente pela primeira vez (50-47), proporcionando a altura mais frenética do clássico, com várias alternâncias no marcador.

Uma jogada de cesto com falta de Eric Anderson a 6m18s do fim revelou-se importante para a fuga definitiva dos dragões no marcador (de 65-67 para 65-70).

Um triplo de Larry Gordon a cerca de um minuto do final sentenciou a discussão a favor dos portistas.

Gordon foi o MVP da partida com 26 pontos e 14 ressaltos, na melhor exibição desde que chegou à Liga Placard, sendo bem secundado por Max Landis (25 pontos).

No Benfica, houve quatro jogadores nos dois dígitos de pontuação, sobressaindo João Betinho Gomes (16 pontos e cinco ressaltos).