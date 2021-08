FC Porto anuncia "referência do basquetebol europeu" como reforço

Charlon Kloof com a camisola do FC Porto

Charlon Kloof tem 31 anos e joga como base.

O base holandês Charlon Kloof, de 31 anos, formado no basquetebol universitário dos Estados Unidos, é reforço do FC Porto até 2022.

"É já uma referência do basquetebol europeu, tendo alinhado por diversos clubes da Liga ACB espanhola (Murcia, Andorra e Fuenlabrada), da Liga turca (Ormanspor) e da Liga italiana (Torino)", refere o clube.

Os dragões lembram o começo de Kloof no basquetebol universitário norte-americano, no St. Bonaventure, mas sublinham a experiência entre 2015 e 2021, com várias participações nas competições europeias.

"Sou o tipo de jogador que trabalha muito para ganhar, seja no que for. Não quero saber se é na defesa, no ataque, nos ressaltos, o que for necessário para vencer é o que farei. O meu objetivo é adicionar mais um título ao meu currículo", disse o holandês.