FC Porto anuncia adiamento do jogo contra o Barreirense

A pedido da formação visitante.

O jogo do Porto frente ao Barreirense, a contar para a 16.ª jornada da Liga e inicialmente marcado para as 18h30 de amanhã, sábado, foi adiado a pedido da formação do Barreiro.

"A pedido da formação visitante, o embate entre o FC Porto e o Barreirense - relativo à ronda 16 da Liga Portuguesa de Basquetebol - foi adiado", começa por ler-se no site do emblema azul e branco.



"Com apito inicial originalmente previsto para as 18h30 deste sábado, no Dragão Arena, o confronto entre os azuis e brancos e o emblema do Barreiro será disputado em data a definir", conclui o FC Porto.