FC Porto adquire máquina de lançamentos para a equipa de basquetebol

O FC Porto anunciou esta terça-feira a aquisição da máquina de lançamentos Dr. Dish, da Tripl3 Shot, para a equipa de basquetebol, que assim passa a dispôr de mais uma ferramenta para o treino de lançamentos.

A Dr. Dish, esclarece o clube, possibilita programar exercícios e treinos personalizados, bem como monitorizar dados e estatísticas para até cinco jogadores em simultâneo. Na prática consegue, por exemplo, quantificar percentagens de sucesso ou analisar a velocidade de lançamento do atirador e, ao conjugá-la com o seu ritmo cardíaco, contribuir para melhorar o desempenho nos jogos.



"É uma ferramenta extremamente importante, que nos ajuda a desenvolver vários aspetos do jogo. Não só lançamentos, mas também no espírito e interação dos jogadores, parece-me ser importante. Outra área que me parece que vai ser relevante é na recuperação de atletas que estejam a recuperar de lesões", afirmou o treinador Fernando Sá.

