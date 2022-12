FC Porto abre nova fase de grupos com vitória na Roménia

Portistas foram à Roménia somar novo triunfo na FIBA Europe Cup (73-83) depois de terem entrado a perder.

O FC Porto conseguiu um excelente resultado na abertura da segunda fase de grupos da FIBA Europe Cup, ao bater na Roménia o SCMU Craiova, por 73-83, numa partida em que perdia ao intervalo.

Foi com Brian Conklin em bom plano (18 pontos e 6 ressaltos) que a equipa de Fernando Sá virou o jogo depois de ter fechado o primeiro quarto a perder por 26-18 e ainda ter chegado ao intervalo com uma desvantagem de quatro pontos.

A meio do terceiro quarto, os portistas empataram a 46-46 e mantiveram-se superiores, marcando a diferença em contra-ataque, pois 18 pontos nasceram de acelerações para o cesto contrário, muito graças à superioridade nos ressaltos: 38 contra 28, sendo 25 deles defensivos.

Além de Conklin, também Max Landis (16 pontos) se destacou, tal como Vlad Voytso (7 pontos e 7 ressaltos) e Charlon Kloof (12 pontos e 5 ressaltos).

Os dragões repartem agora a liderança do Grupo I com os franceses do Cholet, que bateram fora o alemão Niners Chemnitz exatamente pelos mesmos 73-83. Na segunda jornada, dia 20, o FC Porto visita os alemães.