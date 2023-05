Fase regular da Liga terminou: quem vai ao play-off, qual o alinhamento e o adeus de um histórico

10.ª jornada, a última da segunda fase, trouxe decisões na Liga Betclic

Ao fim de 22 jornadas da primeira fase, mais dez da segunda, a etapa regular da Liga Betclic chegou este sábado ao fim, ficando decidida a liderança, as duas últimas vagas em aberto para o play-off e a última descida de divisão.

Pelo segundo ano consecutivo, o Benfica assegurou o primeiro lugar da fase regular da Liga Betclic, depois de obter um triunfo expressivo frente ao Lusitânia (107-74). No play-off, as águias vão ter fator-casa em todas as eliminatórias em que participem.

No Dragão, o FC Porto cedeu perante a Oliveirense, com um cesto de Darius Carter ao som da buzina (84-85), mas, face à vitória do Benfica, já não era possível recuperar a liderança do campeonato que chegou a estar na mão e foi perdida nos Açores, na nona jornada.

Já destinado ao terceiro lugar, e a cruzar-se com o Lusitânia, o Sporting fechou com um êxito sobre a Ovarense (91-77).

No Grupo B, Vitória de Guimarães, Póvoa e Esgueira corriam pelas duas últimas vagas para a fase a eliminar, ficando os aveirenses fora de luta ao perder na Cidade-Berço, por 101-99. À entrada para o último minuto, os dois conjuntos estavam igualados (96-96), valendo aos minhotos o triplo de Anthony Roberts. Os homens de Miguel Miranda marcam encontro com o FC Porto.

Os poveiros não tiveram dificuldades diante do Sangalhos (80-46), avançando para o play-off pela segunda vez em outras tantas participações na Liga. Como em 2021/22, os comandados de José Ricardo cruzam-se com o Benfica.

Por fim, ainda estava em aberto quem acompanhava o Sangalhos no adeus ao escalão máximo. Numa autêntica finalíssima em Albufeira, o Imortal bateu o CAB (84-71), que cai para a Proliga, ao fim de 26 anos consecutivos no topo.

Liga Betclic

2.ª Fase - 10.ª Jornada

Grupo A

Benfica-Lusitânia, 107-74

Sporting-Ovarense, 91-77

FC Porto-Oliveirense, 84-85

Grupo B

Póvoa-Sangalhos, 80-46

Imortal-CAB Madeira, 84-71

V. Guimarães-Esgueira, 101-94

Play-Off 1.ª Eliminatória

10, 13 e 16 de maio*

Benfica-Póvoa

Oliveirense-Ovarense

11, 14 e 17 de maio*

FC Porto-V. Guimarães

Sporting-Lusitânia

*Se necessário