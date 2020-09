Fase final da Taça de Portugal de basquetebol adiada devido à covid-19

A final da Taça de Portugal vai ser disputada no Pavilhão Multiusos de Odivelas a 8 de outubro, uma quinta-feira, a partir das 19h00, um dia depois das meias-finais.

A fase final da Taça de Portugal de basquetebol de 2019/20, prevista para 4 e 5 de outubro, foi adiada para 7 e 8 do mesmo mês, devido à pandemia de covid-19, anunciou esta terça-feira a federação da modalidade.

"Devido a situações relacionadas com a doença covid-19 e, em concordância com o exposto no Regulamento para a retoma da prática competitiva do basquetebol, nomeadamente o artigo n.º 26, a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) decidiu alterar as datas da "final four" da Taça de Portugal 2019/20 para 7 e 8 de outubro", lê-se no site oficial do organismo na Internet.

O Benfica regressou na terça-feira aos treinos de forma condicionada, depois de ter suspendido a atividade da modalidade a 10 de setembro, depois de terem sido detetados casos de infeção pelo novo coronavírus.

A final da Taça de Portugal vai ser disputada no Pavilhão Multiusos de Odivelas a 8 de outubro, uma quinta-feira, a partir das 19h00, um dia depois das meias-finais, no mesmo local, que vão opor o FC Porto, detentor do troféu, ao Benfica e o Sporting ao Vitória de Guimarães.