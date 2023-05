Fãs desconfiam que pedido de desculpas de Morant veio do ChatGPT

Fotografia: Photo by RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jogador de Memphis continua a causar polémica na NBA

Apanhado com uma arma em direto no Instagram pela segunda vez em três meses, Ja Morant reagiu ao incidente em comunicado. No entanto, os fãs desconfiam que o texto pode ter sido gerado pelo ChatGPT e fizeram o teste.

Ao escreverem "Pedir desculpa por algo em que foste novamente apanhado" na ferramenta de inteligência artificial, o texto gerado será igual ao do base. A ideia ganhou força com a opinião de Shannon Sharpe, antigo jogador de futebol americano.

"Sei que desiludi muitas pessoas que me têm apoiado. Isto é uma jornada e reconheço que ainda há trabalho a fazer. As minhas palavras podem não significar muito neste momento, mas responsabilizo-me totalmente pelas minhas ações. Estou empenhado em continuar a trabalhar em mim mesmo", escrevera Morant.