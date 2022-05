Expulso no FC Porto-Sporting, António Monteiro dirigiu gesto obsceno para a bancada

António Monteiro, jogador do Sporting, foi expulso no terceiro período do jogo com o FC Porto, no Dragão Arena, acabando por dirigir gestos obscenos para as bancadas e adeptos dos dragões

António Monteiro, jogador do Sporting, foi expulso no terceiro período do jogo com o FC Porto, no Dragão Arena, acabando por dirigir gestos obscenos para as bancadas e adeptos dos dragões.

Tudo aconteceu no decorrer do terceiro período do segundo jogo das meias-finais do play-off, na sequência de faltas desqualificantes que tiram do jogo, também, Rashard Odomes e João Fernandes. Além de ter sido assinalada falta técnica a Moncho López.