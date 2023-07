Ex-Benfica e FC Porto segue pisadas do pai e reforça o Sporting

Basquetebolista Arnette Hallman jogou na Oliveirense na época passada.

O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação de Arnette Hallman para a equipa de basquetebol. O jogador de 35 anos prossegue assim a carreira em Portugal, após passagens por Oliveirense, Benfica e FC Porto, entre outros clubes. A duração do vínculo não foi revelada.

"Sempre foi um desejo pessoal jogar no Sporting, também porque o meu pai jogou aqui, e este ano deu-se a oportunidade", afirmou o extremo/poste, recordando assim a passagem do pai, também ele Arnette Hallman, no clube entre 1986 e 1988.

"Aquilo que pretendo aqui é ganhar. O Sporting é um clube bastante grande, um dos melhores de Portugal, e tem sido superinteressante a forma como tem evoluído no basquetebol. Tem ganhado muito nos últimos anos e tem feito boas prestações na FIBA Europe Cup. Para mim, é um orgulho estar aqui e o meu objetivo é ajudar o clube a continuar no mesmo caminho", prosseguiu.

Arnette Hallman deixou ainda uma mensagem para os adeptos. "Venham e apoiem-nos. Já estive do outro lado e é apaixonante ver este pavilhão cheio. Sempre gostei do Pavilhão João Rocha, do ambiente e da química que há com os sportinguistas. Espero que assim continue e eu cá estarei para ajudar".