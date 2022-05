Euroliga: Real Madrid vence Barcelona e discute o título com o Efes

Final da competição entre espanhóis e turcos marcada para sábado.

O Real Madrid surpreendeu o Barcelona (86-83), no clássico espanhol das meias-finais da final four da Euroliga de basquetebol, e vai jogar no sábado a final com os turcos do Anadolu Efes, em Belgrado.

A formação merengue chegou ao intervalo a perder por 11 pontos (45-34), mas deu a volta ao encontro com um grande terceiro período (26-11) e, no quarto, conseguiu aguentar a reação dos catalães, sendo mais forte nos momentos decisivos.

O Barça, que venceu a fase regular e era apontado como claro favorito, ainda restabeleceu a igualdade no quarto período (75-75), mas, então, o Real Madrid respondeu com cinco pontos consecutivos (3+2) do francês Faubien Causeur (18 pontos).

Mais uma vez, o "cinco" de Sarunas Jasikevicius respondeu, colocou-se a um ponto e teve, já no último minuto, um ataque para passar para a frente, mas o argentino Nicolas Laprovittola (17 pontos) foi "abafado" pelo gaulês Vincent Poirier (seis pontos, cinco ressaltos e três desarmes).

Sergio Llull (15 pontos) mostrou toda a sua experiência na resposta e voltou a dar três pontos de avanço ao Real Madrid, que o FC Barcelona não mais conseguiu anular, ao optar, nos últimos ataques, por lançamentos de dois pontos.

Na formação de Pablo Laso, destaque para um terceiro francês, Guerschon Yabusele, autor de 18 pontos e nove ressaltos, enquanto o internacional espanhol Nikola Mirotic liderou o "Barça", com 26 pontos, 12 ressaltos e cinco assistências.

O Real Madrid, recordista de vitórias na principal prova europeia de clubes, com 10, em 18 finais, vai procurar o primeiro título desde 2017/18, época em que bateu na final os também turcos do Fenerbahçe (85-80), liderado pelo esloveno Luka Doncic.

A primeira meia-final também foi decidida com um triunfo por três pontos, do detentor do título Anadolu Efes face ao Olympiacos (77-74), com um triplo do sérvio Vasilije Micic (15 pontos, nove assistências e seis ressaltos) quase em "cima" da "buzina".

No Efes, destaque ainda para os 21 pontos e sete assistências de Shane Larkin, os 16 pontos e seis ressaltos de Elijah Bryant e os 12 pontos de Bryant Dunston, enquanto no Olympiacos, o melhor marcador foi Shaquielle McKissic, com 12 pontos.

Os turcos poderão, assim, defender o título conquistado em 2020/21, na sua terceira final consecutiva: em 2018/19, perderam com o CSKA Moscovo e, na época passada, superaram o "Barça" - em 2019/20, a prova não se realizou devido à pandemia da covid-19.