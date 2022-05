Eugénio Rodrigues: "Quem está neste clube tem sempre de pensar no próximo título"

Reação do treinador do Benfica, que conquistou o campeonato nacional de basquetebol feminino, ao bater o Sportiva por 73-70

Reação à vitória: "Na linha do que aconteceu ontem [sábado], tiveram um controlo emocional muito grande. Nós sabíamos que íamos flutuar durante o jogo, sabíamos que o Sportiva nos ia colocar dificuldades, não iria desistir, até porque era uma final e não havia mais nada depois do jogo de hoje, e essa capacidade, percebendo que íamos cometer erros e íamos permitir oscilações no marcador, mantivemo-nos sempre sóbrios e capazes de fazer boas ações defensivas e boas ações ofensivas. Acho que isso foi o detalhe que fez a diferença tal como a questão do público, jogar em casa é uma mais-valia, sobretudo com esta moldura humana incrível que nos puxou em momentos menos bons."

Título de campeão e futuro: "O objetivo é o mesmo. Vamos fazer o mesmo que fizemos do ano passado. No ano passado ganhámos todas as competições e este ano também [Taça de Portugal, Taça da Federação, Supertaça e Liga] e mantivemos a mesma vontade, a mesma gana e o mesmo caráter. No fundo temos de trabalhar nisso, tentar manter o grupo, reforçar aqui e ali porque temos sempre de fazer retoques no plantel, mas sim, manter essa chama viva. Quem está neste clube tem sempre de pensar no próximo título."