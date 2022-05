Eugénio Rodrigues após triunfo no jogo 2: "Hoje tivemos, sobretudo, um maior controlo emocional"

Declarações do treinador do Benfica, após a vitória no jogo 2 da final da Liga portuguesa de basquetebol feminino, diante do União Sportiva, por 81-65

Reação à vitória: "Hoje tivemos sobretudo um maior controlo emocional. Eu creio que [nos Açores] nos descontrolámos no terceiro quatro, desfizemos alguma da vantagem que tínhamos e não fomos a equipa que normalmente, quando agarra uma vantagem, consegue ser madura o suficiente para segurar essa vantagem. Não fomos, esse controlo emocional não aconteceu. Hoje, voltámos a ter alguns problemas ali no início do terceiro quarto, mas essa estabilidade emocional estava lá e acho que esse foi o fator chave. Há aqui mais questões do ponto de vista estatístico, provavelmente a questão dos ressaltos ofensivos, segundas bolas, um maior acerto defensivo também, mas penso que isso, sobretudo, foi o mote para esta vitória e para mudarmos o chip do jogo 1 para o jogo 2."

Jogo 3: "Nós temos de ir buscar tudo o que nos possa motivar, mas tal como não nos pesou a pressão de ter perdido o jogo 1, amanhã [domingo] também não nos pode relaxar o facto de termos acabado de ganhar um jogo e estarmos iguais em termos de pressão ao adversário. Vamos esquecer isso, focar no processo, focar em tudo o que temos de fazer novamente amanhã para levar de vencido o Sportiva e sermos bicampeões nacionais."