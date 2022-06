Estrondo na NBA: Kevin Durant pede para sair dos Brooklyn Nets

A equipa de Nova York prepara-se ainda para perder Kyrie Irving, outra das estrelas da equipa.

A poucas horas da janela de transferências abrir, Kevin Durant, basquetebolista de 33 anos, pediu para ser trocado dos Brooklyn Nets.

De acordo com informações avançadas por Adrian Wojnarowski, da ESPN, e Shams Charania, do The Athletic, os dois principais insiders da NBA, o internacional norte-americano fez o pedido diretamente a Joe Tsai, dono da equipa.

Para já, as duas formações que se encontram no topo das preferências de Durant são os Phoenix Suns e os Miami Heat. Contudo, KD tem mais quatro anos de contrato, está no pico do seu valor e a equipa que decidir fazer a troca pelo jogador sabe que terá controlo contratual.

Deste modo, espera-se que esta seja uma das trocas mais marcantes da história da principal liga de basquetebol do planeta, com os Nets a exigirem um pacote de várias picks de draft e ainda um ou dois jogadores jovens promessas.

O cenário levantado pelo extremo vai influenciar a situação de Kyrie Irving que, apesar de, recentemente, ter acionado a sua player option para permanecer por mais um ano no conjunto de Brooklyn, quer agora também avançar para um pedido de troca ou, por outro lado, simplesmente não jogar e esperar pelo fim do contrato, que termina no próximo verão.

Kevin Durant e Kyrie Irving estão juntos, nos Nets, desde 2019 e são duas das maiores figuras da equipa de Nova York. Durant chegou proveniente dos Golden State Warriors, enquanto Irving, base de 30 anos, deixou os Boston Celtics.