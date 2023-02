Estrela da NBA deixou os Lakers e vai assinar pelo rival de Los Angeles

Russel Westbrook saiu da equipa num negócio com os Utah Jazz e rescindiu com esta equipa, para voltar a LA. Está a caminho dos Clippers

O experiente Russel Westbrook deixou recentemente os Lakers, numa espécie de limpeza ou início de remodelação do plantel, e está a caminho do grande rival, os Clippers, também de Los Angeles.

Westbrook foi envolvido num negócio de vários jogadores com os Utah Jazz, mas agora rescindiu com essa equipa e vai voltar a Los Angeles.

Aos 34 anos e após nove presenças no All-Star Game, ainda quer lutar por um título da NBA.

After finalizing a contract buyout with the Utah Jazz, nine-time All-Star guard Russell Westbrook plans to sign with the Los Angeles Clippers, his agent Jeff Schwartz of @excelbasketball tells ESPN. pic.twitter.com/OjZ0Mkuz5x - Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 20, 2023

