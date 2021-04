"Estivemos mais consistentes ao longo dos 40 minutos"

António Paulo Ferreira, treinador adjunto do Sporting

António Paulo Ferreira, adjunto do Sporting, analisou o clássico contra o FC Porto, ganho pelos leões, por 85-77

Análise: "Os dados estatísticos dizem-nos que fomos mais eficazes no capítulo dos lançamentos e conseguidos recuperar mais bolas no ressalto, defensivamente principal. Conseguimos jogar de forma bastante intensa no ressalto ofensivo."

Consistência: "A vantagem para este jogo era estarmos suficientemente consistentes ao longo dos 40 minutos e estivemos, de facto, consistentes. Não fizemos uma primeira parte tão boa quanto a segunda, mas, na segunda, conseguimos superar as dificuldades defensivas que o FC Porto nos criou, com o press que colocou no campo; e conseguimos manter a eficácia ofensiva. Quando assim é, é meio caminho andado para ganhar o jogo."