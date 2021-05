"Estamos na frente da eliminatória, mas o play-off é jogo a jogo..."

António Paulo, adjunto do Sporting, comentou a vitória leonina sobre o rival Benfica no primeiro jogo das meias-finais do play-off da Liga Placard de basquetebol.

Análise do jogo: "Foi um bom jogo, com bons intérpretes, duas boas equipas, e em que, felizmente, na parte final conseguimos ser mais sólidos e alcançámos uma importante vitória. Ao intervalo, saímos do balneário com a ideia clara de parar o lançamento exterior do Benfica e foi isso que conseguimos. Foi à custa disso que baixámos a percentagem de três pontos. No terceiro quarto, recuperámos e, no quarto, fizemos o nosso jogo, com intensidade defensiva, obrigando o Benfica a lançamentos mais pressionados."

Vantagem na meia-final: "Agora estamos na frente, mas só estamos a ganhar 1-0. O play-off é jogo a jogo. Hoje ganhámos, sábado há mais".