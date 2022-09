Estados Unidos e China protagonizam final inédita no Mundial feminino de basquetebol

Os dois conjuntos já se encontraram em Sydney, na fase de grupos, com triunfo das norte-americanas por 77-63, na que foi a sua mais magra vitória na competição.

Os Estados Unidos, ao esmagarem o Canadá (83-43), e a China, com um triunfo muito sofrido face à anfitriã Austrália (61-59), qualificaram-se esta sexta-feira para a final do Mundial feminino de basquetebol, em Sydney.

As campeãs mundiais e olímpicas em título vão disputar a sua 12.ª final, à procura do 11.º título, sendo que só perderam a de 1983, face à União Soviética (82-84), enquanto as asiáticas estão na final pela segunda vez, após o desaire com o Brasil (87-96), em 1994, também numa edição realizada na Austrália.

Os dois conjuntos já se encontraram em Sydney, na fase de grupos, com triunfo das norte-americanas por 77-63, na que foi a sua mais magra vitória na competição.

A primeira meia-final não teve história, tal a superioridade do cinco de Cheryl Reeve, que arrancou com um parcial de 15-0, após 10 minutos já vencia por 20 pontos (27-7) e ao intervalo por 24 (45-21), após um segundo quarto mais equilibrado (18-14).

As tricampeãs em título, e vencedoras dos últimos sete ouros olímpicos, desde 1996, continuaram a dominar por completo na segunda parte, vencendo o terceiro período por 22-8, para, com 38 pontos à maior (67-29), descansarem no quarto (16-14).

A"Ja Wilson (15 pontos e 12 ressaltos) e Breanna Stewart (17 pontos e oito ressaltos) lideraram as vencedoras, enquanto nas canadianas, que só acertaram 16 de 73 tiros de campo (21,9%), Laeticia Amihere foi a melhor marcadora, com apenas oito pontos.

A segunda meia-final foi jogada até aos últimos instantes e acabou por ser decidida por dois lances livres de Siyu Wang, com 3,4 segundos para jogar, após uma falta de Samanta Whitcomb. Na última posse de bola, Ezi Magbegor (12 pontos e seis ressaltos) falhou, na passada, o cesto que levaria o jogo para prolongamento.

Num encontro muito lento, e com muitos erros de ambas as formações, a gigante (2,05 metros) Xu Han foi determinante nas chinesas, ao somar 19 pontos, com oito em 10 nos tiros de campo, 11 ressaltos e cinco desarmes de lançamento.

Além de Xu Han, que estorvou imensos lançamentos das australianas, destaque para os 18 pontos e quatro assistências de Liwei Yang e os 14 pontos de Siyu Wang, incluindo os dois que decidiram o encontro.

Nas australianas, que só acertaram 22 de 71 tiros de campo (31%) e falharam cinco de 15 lances livres (67%), contra 10 em 11 das chinesas (91%), destaque para os 12 pontos, 10 ressaltos, três assistências e três roubos de bola de Steph Talbot.

A inédita final realiza-se no sábado, a partir das 7h00 (em Lisboa), enquanto o encontro de atribuição do bronze está agendado para as 4h00.