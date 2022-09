Estados Unidos, China e Canadá invictas no Mundial feminino de basquetebol

A fase final da 19.ª edição do Mundial feminino realiza-se em Sydney, na Austrália, com 12 seleções divididas em dois grupos de seis e as quatro primeiras a seguirem para os "quartos". Depois, seguem-se as meias-finais e a final, a 1 de outubro.

Os tricampeões em título Estados Unidos e a China, no Grupo A, e o Canadá, no Grupo B, são as únicas seleções invictas após a segunda jornada do Mundial feminino de basquetebol, disputada esta sexta-feira em Sydney.

As norte-americanas, grandes favoritas ao "tetra", conseguiram o resultado mais expressivo da ronda, ao baterem Porto Rico por 64 pontos (106-42), num embate que já lideravam a meio por 54-21 e no qual somaram 29 assistências.

Shakira Austin, com 19 pontos e 10 ressaltos, e Brionna Jones, com 15 pontos, nove ressaltos e cinco assistências, lideraram o "cinco" de Cheryl Reeve, ainda sem A"Ja Wilson, Chelsea Gray e Kelsey Plum, as três campeãs da WNBA ao serviço das Las Vegas Aces.

Em igualdade com os Estados Unidos, na liderança do Grupo A, está a China, que superou também sem dificuldades a estreante Bósnia-Herzegovina, por 98-51, com 18 pontos de Xu Han, 17 de Meng Li e 13 pontos e nove ressaltos de Yueru Li.

No outro encontro do agrupamento, a Bélgica, que havia perdido com os Estados Unidos (72-87), somou o primeiro triunfo, ao bater a Coreia do Sul, já derrotada pelas chinesas (44-107), por 84-61, com nove pontos, 10 ressaltos e sete assistências de Emma Meesseman e 13 pontos e oito assistências de Julie Allemand.

Em relação ao Grupo B, o Canadá passou a liderar a solo, ao bater a França - que havia surpreendido a anfitriã Austrália (70-57) na estreia - por 59-45, com 17 pontos de Nirra Fields e nove pontos e 14 ressaltos de Kayla Alexander.

Por seu lado, a Sérvia (69-64 ao Japão) e a anfitriã Austrália (118-58 ao Mali, com pontos das 12 jogadores, sete na "casa" das dezenas) somaram o primeiro triunfo na prova.

