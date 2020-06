Esgueira já prepara nova época e tem reforço campeão da Europa de sub-20 (Divisão B)

Aveirenses mantêm o técnico Pedro Costa e praticamente o mesmo grupo de portugueses, chegando do FC Porto mais um jovem. Equipa feminina vai tentar subir

Apesar da suspensão da atividade desportiva e do amargo de não ver a época chegar ao fim, o Esgueira tirou o máximo partido da pausa forçada pela pandemia para preparar a nova temporada, a terceira consecutiva da equipa masculina na Liga, após 20 anos de ausência. A equipa feminina (5.ª da I Divisão aquando a interrupção) também pode chegar à Liga Feminina, ao ter sido dada como elegível para os torneios de subida de setembro.

"A covid-19 trouxe algum tempo, que não é normal termos. Tratámos de alguns dossiers que normalmente são adiados, como revisão de estatutos e novo regulamento interno... Substituímos a cobertura do pavilhão com o apoio da Câmara e fizemos outras pequenas obras", relatou a O JOGO o presidente Rui Mourinho, eleito no passado dia 12. Três dias depois terminava o fim do prazo para as equipas informarem a federação do patamar em que queriam competir em 2020/21, mas o histórico aveirense, até pelo facto de a lista vencedora ter sido candidata única e de continuidade, já sabia que caminho tomar. "Renegociámos com alguns jogadores, não pagámos mais a treinadores após a paragem, aplicámos o lay-off aos funcionários do clube, contactámos alguns fornecedores e instituições públicas que nos apoiam, para perceber que impacto isto ia ter. A partir daí, o Esgueira fez uma análise séria e honesta da situação financeira. Só avançávamos se conseguíssemos manter o orçamento, o que aconteceu", explicou o dirigente, adiantando que, nos seniores, continua o técnico Pedro Costa, passando a ter como adjunto Miguel Tavares.

No plantel, apenas Diogo Oliveira deixa o lote de jogadores nacionais, mantendo-se Pedro Seabra, Gonçalo Madureira, Tomás Santos, João Duarte, Bolon Sauné, Pedro Belo, Gustavo Teixeira e Henrique Barros, chegando João Barata Guerreiro do FC Porto - é campeão da Europa de sub-20 (Divisão B), tal como Teixeira e Barros - e André Rodrigues, do Imortal. O quinteto de estrangeiros vai serr substituído.

"Caldeirão" rendeu 25 mil euros

Mesmo não chegando a época ao fim, o Esgueira já tinha atingido os 25 mil euros em receitas de bilheteira, sendo dos poucos clubes em que a eventualidade de se jogar à porta fechada pode fazer muita diferença. "É uma parte importante, pelo ambiente e questão financeira. Ainda é cedo para falar sobre isso. O Esgueira é sempre a favor de jogos com público, mas percebemos que, se não houver outra solução para que se realize a Liga, é mais importante haver Liga. Já estamos a pensar em adaptações, como ter lugares marcados", revelou Mourinho.