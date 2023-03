Equipa de Neemias defronta os Sioux Falls Skyforce

Os Kings terminaram a fase regular da prova com o melhor registo da liga: 25 vitórias e 7 derrotas.

Os Stockton Kings, onde atua o português Neemias Queta, vão defrontar os Sioux Falls Skyforce nos quartos de final do play-off da G League.

A equipa do poste português qualificou-se diretamente para os quartos-de-final depois de ter ficado em primeiro lugar na fase regular da Conferência Oeste. Já a equipa do Estado de Dakota do Sul venceu, por 115-107, os Salt Lake City Stars.

Nuns playoffs disputados em sistema de jogo único até às Finais (melhor de 3), os Kings contam com a presença de Neemias que foi All-Star da G League e consolidou o seu estatuto como um dos melhores atletas da liga de desenvolvimento da NBA.