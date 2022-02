Treinador do Sporting após apuramento: "Outros tentam arranjar desculpas..."

Luís Magalhães, treinador do Sporting

Declarações de Luís Magalhães, treinador do Sporting, após a passagem aos quartos de final da FIBA Europe CUP.

Segredo: "Preparamos bem o jogo, a nossa equipa técnica é estupenda e os jogadores interpretaram bem o planos. Enquanto os outros se preocupam em arranjar desculpas, nós tentamos encontrar soluções."

Passagem: "Chegar aos quartos de final tem um simbolismo muito grande. Os jogadores acreditaram muito, tenho uma equipa técnica fabulosa. Todos juntos conseguimos convencer os jogadores de que era possível. Se o Sporting vai investir numa competição europeia, temos de dar o nosso melhor. Os jogadores foram fabulosos. Os planos de jogos são feitos e são cumpridos praticamente a 100%."

O dérbi: "Os últimos jogos têm dado um Benfica forte no início e depois na segunda parte vamos atrás do resultado. Hoje, iniciámos muito melhor o jogo. Conseguimos vencer o primeiro e o segundo período. No terceiro, onde habitualmente somos muito forte, consolidámos o resultado. Esta é uma vitória para os adeptos e para todos nós."

Percurso: "Não estamos à espera da última jornada para garantir o apuramento. Só falta definir quem fica em primeiro. Os nossos possíveis adversários são duas equipas muito fortes (Bahcesehir Koleji e BC Avtodor Saratov), como são as equipas turcas e as russas. No Sporting, temos de lutar em cada jogo pela vitória."