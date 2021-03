Emoção até final: FC Porto vence Sporting após prolongamento

A equipa portista igualou os leões no topo da classificação

O FC Porto bateu o Sporting, por 81-78, em partida da 21ª jornada da Liga Placard. Com este triunfo, a equipa portista igualou os leões no topo da classificação, com vantagem para os leões que venceram o confronto em Lisboa por seis pontos.

Uma falta de Micah Downs a 11 segundos do final levou Larry Gordon para linha de lance-livre, momento que revelou decisivo para o resultado, colocando o FC Porto a vencer 81-78. Antes do final, James Ellisor falhou duas vezes de longe e o FC Porto ganhou o clássico contra o Sporting.

Dois triplos consecutivos de Travante Williams davam o sinal de um Sporting eficaz no arranque da partida e motivava o primeiro desconto de tempo de Moncho López, que não queria ver os "leões' a fugir mais no marcador (6-11). Uma paragem que se revelou acertada, já que o FC Porto não só recuperou a diferença, como terminou o primeiro período na frente, por um ponto (18-17), através de um triplo de Jalen Riley.

Os "dragões' com muita dificuldade em jogar nas zonas perto do cesto, apostavam invariavelmente no jogo exterior e não era de estranhar que a estatística do FC Porto mostrasse, no final da primeira parte, 20 tentativas de lançamentos triplos, contra 14 de dois pontos.

Do lado sportinguista, James Elisor começava a aparecer no jogo, depois de ter estado "apagado" nos minutos iniciais pela defesa de Francisco Amarante. Os seus 12 pontos marcados ajudavam o Sporting a descolar no marcador e a cavar a maior diferença na partida (22-31). Da linha de três pontos, Jalen Riley empatou o jogo a 35 pontos, mas um parcial favorável de 6-0 permitiu ao Sporting ir para o intervalo com a vantagem de 35-41.

Jogo muito diferente trouxe o FC Porto para a segunda parte. Um parcial de 12-0 mostrava uns "dragões' mais diversificados na hora de atirar ao cesto e mais agressivos na defesa. A dupla norte americana Larry Gordon/Jalen Riley destacava-se na formação portista, que viu o adversário marcar apenas nove pontos no terceiro período.

Mas a vantagem de 10 pontos (57-47), que o FC Porto levava para os 10 minutos finais esfumou-se no espaço de minuto e meio. A "bipolaridade" do jogo deixava o Sporting na frente (57-62), com um parcial favorável de 12-0 e sem que os "azuis e brancos" conseguissem marcar nos primeiros cinco minutos do último período.

O jogo parecia bem encaminhado para uma vitória dos jogadores de Luís Magalhães, mas, a 24 segundos do fim, o FC Porto empatou a partida a 71 pontos. Uma falta no ataque sportinguista, a seis segundos do fim do tempo regulamentar, permitiu o último ataque aos "dragões', que quase evitavam o prolongamento num lançamento de Jalen Riley. Caprichosamente, a bola saltitou várias vezes no aro do cesto e acabou por não entrar, obrigando a tempo extra.

Um triplo de Tanner Mcgrew abriu o prolongamento para o FC Porto e outro de Larry Gordon, o jogador mais valioso do jogo, com 30 pontos e nove ressaltos, dilatou a vantagem que, desta vez, os "azuis e brancos' não deixaram fugir.

Jogo disputado no Dragão Arena, no Porto.

FC Porto - Sporting, 81-78 (após prolongamento).

Ao intervalo: 35-41.

Fim do tempo regulamentar: 71-71.

Fim do prolongamento: 81-78.

Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Carlos Santos e Sónia Teixeira, as equipas alinharam:

FC Porto: Jalen Riley (19), Bradley Tinsley (5), Miguel Queiroz (2), Tanner Mcgrew (8) e Larry Gordon (30). Jogaram ainda: Vladyslav Voytso (5), Pedro Pinto, Francisco Amarante, João Soares (2), Eric Anderson (10), João Torrie e Ricardo Neves.

Treinador: Moncho López.

Sporting: Travante Williams (13), John Fields (7), Shakir Smith (6), João Fernandes (11) e James Elisor (21). Jogaram ainda: Diogo Ventura (7), Cláudio Fonseca (2), Pedro Catarino (5), Micah Downs (6).

Treinador: Luís Magalhães.

Marcha do marcador: 18-17 (1º período), 35-41 (intervalo), 57-47 (3º período), 71-71 (fim do tempo regulamentar), 81-78 (fim do prolongamento).