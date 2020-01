Emigrou para Espanha e joga no La Bombonera: "São uma loucura"

Miguel Maria Cardoso vive mais uma aventura no estrangeiro, depois de já ter jogado em França e Alemanha, representando esta época o CB Almansa, da LEB Ouro espanhola

Desde que chegou a sénior, Miguel Maria Cardoso, de 26 anos, passou mais épocas a jogar fora de Portugal do que no país e, após ter voltado dois anos para representar Vitória de Guimarães e Benfica, emigrou de novo, rumando aos espanhóis do CB Almansa, da LEB Ouro (segundo escalão).

"Está a ser uma oportunidade fantástica de jogar basquetebol num país que respira este desporto e numa liga de um nível tão elevado. Estou satisfeito, dou sempre o máximo em tudo o que faço. Há sempre espaço para melhorar e vim para Espanha para aprender, para continuar o meu desenvolvimento", contou a O JOGO o internacional português, que regista médias de 9,6 pontos, 2,6 ressaltos e 3,4 assistências em 15 jogos, tendo sido já cinco vezes MVP pela equipa que ocupa o 14.º lugar (seis vitórias e nove derrotas) entre os 18 participantes - descem três à LEB Prata no final da temporada.

O base trocou a possibilidade de discutir títulos em Portugal pela luta da manutenção no país vizinho, o que não o incomoda. "Com o passar dos anos, e à medida que fui crescendo e conhecendo diferentes realidades e profissionais, aprendi a ver as coisas por outra perspetiva. Títulos são importantes e quero ganhar, mas nem sempre é possível e é preciso saber aceitá-lo. Não são as vitórias ou as derrotas que definem a minha maneira de estar no basquetebol e no desporto", assegura.

Ainda assim, a exigência é muita neste novo desafio e Miguel Maria conta que "a diferença para Portugal sente-se". "Desde que o contacto foi feito, não hesitei um segundo em aceitar a proposta. Jogar a este nível foi algo que sempre ambicionei e queria saber até que ponto era capaz de jogar num país como este. Já tinha jogado contra equipas da LEB Ouro em pré-temporadas, quando estive em Portugal, e o nível parecia-me idêntico... Mas quando começa o campeonato, aí é que se vê que aqui se joga a uma intensidade mais elevada. O jogo é mais rápido, mais físico e há muito menos tempo para tomar decisões", descreve o jovem, que teve um breve regresso a casa para passar o Natal. Como a competição não parou, no dia 25 de dezembro à tarde Miguel Maria Cardoso já treinava para o duelo com o Melilla. Depois de amanhã há jogo contra o Palma.

"Os dias de jogo em casa são uma loucura"

Localizado na cidade de Almansa, na província de Albacete e com cerca de 25 mil habitantes, o novo emblema de Miguel Maria Cardoso atravessa um momento único, pois está na LEB Ouro pela primeira vez. Datando a estreia de 2004/05, na Liga Provincial (sexta categoria de Espanha), o CB Almansa deu o salto nas últimas três épocas com subidas consecutivas (da 1.ª divisão para a Liga EBA e daí para a LEB Prata, seguindo-se o segundo escalão). Mesmo sendo um clube pequeno, o pavilhão, com capacidade para 1500 lugares, é conhecido como "La Bombonera" e as imagens da euforia da primeira vitória caseira correram as redes sociais. "A cidade anda em êxtase com o basquetebol. Os dias de jogo em casa são uma loucura. Jogamos sempre com casa cheia e, a perder ou a ganhar, saímos sempre aplaudidos. Nós e o adversário... É uma maneira incrível de abordar o desporto", confirma o base.