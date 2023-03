"Ele trazia a pistola no avião da equipa?". Suspensão de Ja Morant pode ser de 50 jogos

Extremo de Memphis em posição delicada, depois do vídeo no Instagram a mostrar-se armado

Sem data para regressar, depois de se mostrar com uma arma num espaço noturno no Instagram, Ja Morant pode vir a ter uma punição exemplar pelo sucedido.

De acordo com o "insider" Marc Stein, a NBA está a investigar com as autoridades do Colorado "onde estava a arma antes do vídeo e todas as perguntas relacionadas com isso". "Ele trouxe a pistola com ele? Trazia a pistola no avião da equipa?", questionou durante o podcast "This League Uncut".

Stein recordou que o contrato coletivo de trabalho da liga norte-americana prevê que "se há uma arma de fogo nas instalações da equipa (ou no avião), é aplicada uma suspensão automática de 50 jogos".

Morant recebeu uma suspensão de, pelo menos, dois jogos por parte de Memphis, mas o técnico dos Grizzlies já esclareceu que não há data para o base voltar ao ativo.