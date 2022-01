Redação com Lusa

Declarações de Flávio Nascimento, treinador-adjunto do Sporting, após o triunfo sobre o Benfica (72-64), na terceira jornada do grupo K da FIBA Europe Cup.

Análise: "O Benfica ganhou uma vantagem de 10 pontos no primeiro período, onde é muito forte nos lançamentos longos. Depois, acertámos as marcações e ganhámos a partida na Liga da Europa, que era o nosso objetivo."

Benfica começa melhor os dérbis: "É coincidência o Benfica começar bem e nós ganharmos os jogos."

Segunda parte: "A única forma de contrariarmos os adversários é apostar na coesão da equipa. O que fizemos no segundo parcial foi tirar as linhas de passe do Benfica. Era algo que tínhamos trabalhado. E, sim, oito pontos acaba por ser muito pouco para o Benfica."