Durant não julga Irving e deixa recado aos Nets, mas é forçado a retificar

Kyrie Irving já foi suspenso pelos Brooklyn Nets depois de este apoiar um filme antissemita

Há dias o base dos Brooklyn Nets Kyrie Irving gerou um conflito com o clube, a NBA e os adeptos, depois de manifestar apoio a um filme antissemita, e a outra vedeta da equipa, Kevin Durant, já reagiu, com indiferença para a postura do seu colega, mas com desagrado pela da franquícia.

"Eu não estou aqui para julgar ninguém ou falar mal da vida ou de como os outros sentem os seus pontos de vista. Só não gostei de nada do que aconteceu. Achei tudo desnecessário. Sinto que poderíamos ter simplesmente continuado a jogar básquete e ter ficado quietos como organização", atirou Kevin Durant.

Entretanto, Kyrie Irving foi suspenso por cinco jogos e a sua postura foi repudiada pela NBA.

As palavras de Durant não caíram bem, já foram alvo de críticas, e o experiente jogador já veio a público para tentar redimir-se: "Quero clarificar as declarações que prestei no treino, pois vejo que algumas pessoas estão confundidas. Eu não tolero discurso de ódio ou antissemitismo, estou sempre a espalhar amor. O jogo une as pessoas e quero estar certo de que isso está em primeiro lugar."