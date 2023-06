Draymond Green abdica de mais 25 milhões de euros e torna-se agente-livre

Fotografia: Thearon W. Henderson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Extremo-poste, quatro vezes campeão por Golden State, promete agitar mercado

Peça-chave na dinastia de Golden State, o extremo-poste Draymond Green decidiu abdicar dos 27,6 milhões de dólares (cerca de 25,3 milhões de euros) do quarto ano de contrato com os Warriors para entrar no mercado dos agentes-livres, entre os quais promete ser o nome mais sonante.

A informação foi confirmada pelo agente Rich Paul a vários meios norte-americanos. "Vamos continuar a falar com Golden State e explorar todas as decisões", disse o representante.

A escolha de Green não implica que deixe a formação de San Francisco, mas esta tem de lhe oferecer um novo vínculo, mais valioso, existindo depois a hipótese de negociar com qualquer equipa da NBA.

Escolha 35 do Draft de 2012, Green foi campeão da liga norte-americana quatro vezes, mas a sua liderança foi colocada em causa na última época, ao agredir o colega Jordan Poole num treino, na pré-época.