Dragão é esta quarta-feira o palco do jogo da época para o FC Porto

FC Porto procura esta quarta-feira (18h45) assegurar a continuidade na FIBA Europe Cup, defrontando o Légia de Varsóvia que ainda não perdeu

Mais cedo do que o previsto, às 18h45 em vez de 20h30 para coincidir com o CSM Oradea-Szolnoki, o encontro entre FC Porto e Légia de Varsóvia desta quarta-feira (bilhetes de três a seis euros e transmissão do Porto Canal), referente à última jornada da primeira fase da FIBA Europe Cup, é de tudo ou nada para dragões.

Obrigados a ganhar aos polacos, que já se apuraram para a segunda fase de grupos e não registam qualquer derrota, os azuis e brancos têm uma tarefa árdua pela e pode mesmo dizer-se que se trata do jogo da temporada, tal foi a aposta feita no plantel tendo em vista esta competição.

Com duas vitórias e três derrotas, os homens de Moncho López só ganharam dentro de portas nesta campanha, algo a que precisam dar continuidade para carimbar o passaporte, tal como já fizeram Sporting (joga na Grécia com o Ionikos às 17h00) e Benfica (recebe o Opava da Chéquia às 21h00).

De resto, se se qualificar, o FC Porto junta-se aos dois rivais num Grupo K, que ainda terá uma equipa do agrupamento B (Kyiv-Basket da Ucrânia, Rilski Sportist da Bulgária, Hapoel Eilat de Israel ou Trefl Sopot da Polónia). Como passam depois os dois primeiros significaria que pelo menos uma equipa lusa teria lugar nos "quartos"...

Contra o Légia, os dragões perderam por 71-61 na primeira volta, há três semanas, mas o equilíbrio foi constante. "Podíamos ter ganho. Perdemos, mas somos do nível deles e temos todas as possibilidades", defendeu aos meios do clube o capitão Miguel Queiroz.