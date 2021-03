Poste português Neemias Queta, que jogava na Universidade de Utah State, anunciou nas redes sociais que vai declarar-se para o draft de 2021 da NBA.

O draft da liga norte-americana de basquetebol (NBA) vai realizar-se no dia 29 de julho, uma semana depois de uma possível sétima partida da final dos play-offs.

A ordem para as equipas escolherem os jogadores no draft vai ser sorteada em 22 de junho, informou a NBA, com os jogadores interessados em entrar na liga a terem de se candidatar até 30 de maio, podendo desistir até 19 de julho.

O poste português Neemias Queta, que jogava na Universidade de Utah State, anunciou nas redes sociais que vai declarar-se para o draft de 2021 da NBA.

"Depois de conversas com a minha família e os membros da equipa técnica da Universidade de Utah State, decidi perseguir o meu sonho de jogar na NBA e declaro-me para o draft da NBA de 2021", escreveu o internacional luso na sua conta no Twitter.

Neemias Queta, de 21 anos e 2,13 metros, terminou a época de "júnior", a terceira na NCAA (campeonato universitário), com médias de 14,9 pontos, com 56% nos lançamentos de campo, 10,1 ressaltos, 3,3 desarmes de lançamento e 2,0 assistências.

O jogador luso foi eleito o melhor jogador e melhor defensor da Conferência Montain West e é um dos quatro finalistas ao prémio Naismith de melhor defensor do ano do basquetebol universitário.

O ex-jogador do Benfica esteve para entrar no draft da NBA de 2019, mas acabou por decidir-se pela continuidade no basquetebol universitário e, face à sua evolução, surge em 75.º lugar no ranking projetado da ESPN para o draft, sendo que só são escolhidos 60 jogadores - 30 em casa ronda.

Neemias Queta está na pole position para se tornar o primeiro português a jogar na NBA, o que pode acontecer já em 2021/22, caso seja escolhido por alguma das 30 equipas numa das duas rondas do draft de 2021. Se não entrar, poderá, ainda assim, ser contratado posteriormente.