Draft da NBA agendado para outubro

As equipas estão autorizadas a negociar com jogadores livres a partir de 18 de outubro.

O draft da NBA foi agendado para 16 de outubro, estando as equipas autorizadas a negociar com jogadores livres a partir de 18 do mesmo mês, noticia a agência Associated Press (AP).

Segundo a mesma fonte, no período entre 19 e 23 de outubro, designado annual moratorium, podem existir acordos entre equipas e jogadores, mas apenas de forma verbal, não podendo ser oficializados quaisquer contratos.

Se o calendário previsto for cumprido, a época terminará, no máximo, em 13 de outubro com a realização do jogo sete das finais, caso seja necessário, três dias antes do início do "draft".

A edição 2019/20 da NBA vai ser retomada no ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando, na Florida, com 22 equipas, nove da Conferência Este e 13 da Conferência Oeste, as 16 presentemente em lugar de acesso aos "play-offs" e as seis que estão a menos de seis triunfos do oitavo colocado de cada uma das conferências.

Em Orlando, estarão, pelo Este, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76"ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic e Washington Wizards.

Pelo Oeste, os apurados são Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs e Phoenix Suns.

De fora, ficaram Charlotte Hornets, Chicago Bulls, New York Knicks, Detroit Pistons, Atlanta Hawks e Cleveland Cavaliers, do Este, e Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, do Oeste.

A época 2019/20 tinha sido suspensa em 11 de março, devido à pandemia de covid-19.