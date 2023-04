Os Dallas Mavericks falharam o acesso aos play-offs da NBA e Reggie Miller fixou a mira no base esloveno, que acusa de não estar numa forma física ideal.

Os Dallas Mavericks terminaram a fase regular da Confederação Oeste da NBA na 11.ª posição, falhando tanto o acesso aos play-inns como aos play-offs do campeonato.

Reggie Miller, antigo base dos Indiana Pacers, comentou esse insucesso dos Mavericks com a mira apontada a Luka Doncic, considerando que o base esloveno não se mostrou numa forma física ideal ao longo da época.

"Doncic precisa de olhar-se ao espelho, tem de estar em melhor forma. Os Mavericks têm de correr mais e creio que o fizeram quando Luka Doncic estava de fora e Kyrie Irving estava na equipa. São muito melhores quando jogam mais rápido. É assim que Jason Kidd quer treinar. Ele quer que joguem mais rápido, mas quando Luka está aí, não podem jogar rápido. Para mim, se ele estivesse em melhor forma e a equipa pudesse jogar mais rapidamente, isso exerceria mais pressão sobre a equipa contrária", defendeu, em direto para a TNT.

Questionado sobre o que os Mavericks precisam de mudar para não repetirem o fracasso na próxima temporada, Miller voltou a visar Doncic, dizendo que o basquetebolista tem de exigir mais de si mesmo.

"Sejamos realistas. Luka Doncic precisa de começar a olhar-se um pouco ao espelho, verdade? Odeio colocar tudo em cima de Kyrie Irving. Luka precisa de olhar para si mesmo e perguntar-se: 'O que posso fazer melhor?'", concluiu.

Esta não é a primeira vez que Reggie Miller acusa Doncic de não estar no seu melhor nível físico, com o antigo jogador a ter acusado o base de estar com peso a mais em 2021.

"Neste momento vejo Doncic mais pesado que nunca. Sei que teve um verão largo, com os Jogos Olímpicos, mas olhem como ele sobe e desce. Não está a correr. Se és Doncic, tens as chaves do reino. És uma superestrela, mas podias ser muito melhor. Para mim, ele tem de emagrecer e melhorar na defesa", atirou na altura.