Doncic com o segundo melhor arranque da história da NBA: nono jogo acima dos 30 pontos

Redação com Lusa

O base esloveno Luka Doncic somou na segunda-feira o seu nono jogo a abrir a época 2022/23 da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) com 30 ou mais pontos, o segundo melhor registo da história da competição.

Doncic, de 23 anos, superou os oito jogos de Wil Chamberlain, em 1958/60, e vai agora em perseguição do jogador que, um dia, marcou 100 pontos num jogo e que, em 1962/63, abriu a temporada com 23 jogos na casa das três dezenas.

No triunfo caseiro face aos Brooklyn Nets (96-94), o esloveno somou 36 pontos, com 11 em 22 nos tiros de campo, incluindo cinco em nove nos triplos, e nove em 12 nos lances livres, mais seis ressaltos, seis assistências e dois roubos de bola.

Dorian Finney-Smith, com 18 pontos, e Josh Green, com 16, secundaram Doncic nos Mavs, enquanto Kevin Durant marcou 26 para os Nets, mas, com 5,6 segundos para jogar, e a sua equipa a perder por três pontos, só marcou um de três lances livres.

Durant marcou o primeiro, o seu 62.º seguido na temporada, mas, depois, desperdiçou o segundo, acabando por falhar propositadamente o terceiro, em busca de recuperar a bola, o que não aconteceu, com o triunfo a cair para os anfitriões.